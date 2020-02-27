В Киеве сгорел двухэтажный дом и две машины

27 февраля в Днепровском районе Киева горел двухэтажный дом.

Площадь пожара составила около 100 м². В ходе работ спасатели увидели на первом этаже два автомобиля: ВАЗ-2101 и Nissan Patrol.

Вскоре они смогли выкатить внедорожник подальше от места, где бушевала стихия. Оба транспортных средства получили значительные повреждения от пожара.

Обошлось без пострадавших. Здание выгорело полностью.

Предварительно, возгорание случилось снизу и по вытяжке перебросилось на второй этаж. Точные причины случившегося установит следствие.

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