У Києві згорів двоповерховий будинок і дві автівки

27 лютого в Дніпровському районі Києва горів двоповерховий будинок.

Площа пожежі склала близько 100 км². Під час робіт рятувальники побачили на першому поверсі будинка два автомобілі: ВАЗ-2101 і Nissan Patrol.

Незабаром вони змогли викотити позашляховик подалі від місця, де вирувала стихія. Обидва транспортні засоби отримали значні пошкодження від пожежі.

Обійшлося без потерпілих. Будівля вигоріла повністю.

Попередньо, загоряння сталося знизу і через витяжку перекинулося на другий поверх. Точні причини того, що сталося встановить слідство.

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