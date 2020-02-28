PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Париже горит Лионский вокзал – первое видео

В Париже горит Лионский вокзал — один из самых крупных во Франции.

Представитель железнодорожного профсоюза сообщил, что причиной пожара мог быть поджог. По его словам, вокзал подожгли люди, которых не устроил концерт конголезского артиста Фалли Ипупа, проходивший неподалеку.

– В настоящее время происходит пожар в окрестностях Лионского вокзала, – говорится в сообщении полиции.

Читайте: Как выглядит сгоревший собор Парижской Богоматери из космоса

Сотрудники полиции проводят эвакуацию людей с территории вокзала.

По некоторым данным, пламенем охвачены транспортные средства, припаркованные около вокзала.

Напомним, возгорание в Соборе Парижской Богоматери началось вечером 15 апреля. Обвалился шпиль и две трети кровли. Основную конструкцию удалось спасти.

Источник: ВВС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка