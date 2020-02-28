У Парижі горить Ліонський вокзал – перше відео

У Парижі горить Ліонський вокзал – один з найбільших у Франції.

Представник залізничного профспілки повідомив, що причиною пожежі міг бути підпал. За його словами, вокзал підпалили люди, яких не влаштував концерт конголезького артиста Фаллі Іпупа, який відбувався неподалік.

– Наразі пожежа відбувається в околицях Ліонського вокзалу, – йдеться в повідомленні поліції.

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Співробітники поліції проводять евакуацію людей з території вокзалу.

За деякими даними, полум’ям охоплені транспортні засоби, припарковані біля вокзалу.

Нагадаємо, загоряння в Соборі Паризької Богоматері почалося ввечері 15 квітня. Обвалився шпиль і дві третини покрівлі. Основну конструкцію вдалося врятувати.