В Ивано-Франковске мужчина инициировал собственное похищение ради 20 тыс. грн

В Ивано-Франковске 30-летний мужчина организовал собственное похищение, чтобы получить у отца 20 тыс. грн выкупа. Он объяснил, что ему нужны были деньги, чтобы вернуть долг.

В полицию обратился 65-летний отец мужчины, который сообщил, что ему позвонил сын и сказал, что в Ивано-Франковске неизвестные затолкали его в автомобиль и удерживают в подвальном помещении. Они требуют уплатить 20 тыс. грн, в противном случае – угрожают убить.

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Для установления местонахождения потерпевшего задействовали личный состав уголовного розыска и работников специальных подразделений. Полиция даже объявила специальную операцию Заложник.

Уже через несколько часов правоохранители установили его местонахождение.Он находился в собственном доме.

Ранее Факты ICTV писали, что в Днепре похитили директора предприятия и требовали $300 тыс.