В Івано-Франківську чоловік ініціював власне викрадення заради 20 тис. грн

У Івано-Франківську 30-річний чоловік організував власне викрадення, щоб отримати у свого батька 20 тис. грн викупу. Він пояснив, що йому потрібні були гроші, щоб повернути борг.

До поліції звернувся 65-річний батько чоловіка, який повідомив, що йому зателефонував син та сказав, що в Івано-Франківську невідомі особи заштовхали його в автомобіль та утримують в підвальному приміщенні. Вони вимагають сплатити 20 тис. грн, в іншому випадку – погрожують вбити.

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Для встановлення місцезнаходження потерпілого задіяли особовий склад карного розшуку і працівників спеціальних підрозділів. Поліція навіть оголосила спеціальну операцію Заручник.

Вже через декілька годин правоохоронці встановили його місцезнаходження. Він перебував у власному будинку.

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