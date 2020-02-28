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Факты / Происшествия

В одесском суде обвиняемый угрожал гранатой и взял в заложники судей

28 февраля в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в Одесском приморском суде.

На место происшествия прибыли взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи и работники ГСЧС. Персонал и посетителей эвакуировали.

Читайте: В центре Киева нашли тайник с гранатами и 30 литрами ртути

Гранату достал в зале суда обвиняемый в умышленном убийстве. Он взял в заложники двух судей.

Злоумышленника обезвредили. Как оказалось, граната была муляжом.

Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожской области в одном из домов нашли тела мужчин с осколковыми ранениями.

Фото: Думская

Источник: Нацполиция

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