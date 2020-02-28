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Факти / Надзвичайні події

В одеському суді обвинувачений погрожував гранатою і взяв у заручники суддів

28 лютого в поліцію надійшло повідомлення про загрозу вибуху в Одеському приморському суді.

На місце події прибули вибухотехніки, слідчо-оперативна група, кінологи та працівники ДСНС. Персонал і відвідувачів евакуювали.

Читайте: У центрі Києва знайшли схованку з гранатами і 30 літрами ртуті

Гранату дістав в залі суду обвинувачений в умисному вбивстві. Він взяв у заручники двох суддів.

Зловмисника знешкодили. Як виявилося, граната була муляжем.

Раніше Факти ICTV писали, що в Запорізькій області в одному з будинків знайшли тіла чоловіків з осколковими пораненнями.

Фото: Думская

Джерело: Нацполіція

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