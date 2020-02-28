В одеському суді обвинувачений погрожував гранатою і взяв у заручники суддів

28 лютого в поліцію надійшло повідомлення про загрозу вибуху в Одеському приморському суді.
На місце події прибули вибухотехніки, слідчо-оперативна група, кінологи та працівники ДСНС. Персонал і відвідувачів евакуювали.
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Гранату дістав в залі суду обвинувачений в умисному вбивстві. Він взяв у заручники двох суддів.
Зловмисника знешкодили. Як виявилося, граната була муляжем.
Раніше Факти ICTV писали, що в Запорізькій області в одному з будинків знайшли тіла чоловіків з осколковими пораненнями.
Фото: Думская
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