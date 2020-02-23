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Факты / Украина / Политика

Директора предприятия Укроборонпрома поймали на взятке

Директора предприятия Шосткинский казенный завод Звезда, который входит в состав Укроборонпрома задержали во время получения взятки в размере $5 тыс. за аренду помещений завода.

21 февраля правоохранители зафиксировали акт коррупции, а уже через день сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Директора предприятия Укроборонпрома поймали на взятке / 4 фотографии

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Согласно постановлению суда, взяточнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

Теперь чиновнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 4 февраля в Киеве задержали начальника одного из управлений секретариата Кабмина за вымогательство и получение взятки в 2,5 млн грн.

В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Источник: Военная прокуратура

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