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Факти / Надзвичайні події

У Чернігівській області 13-річна дівчинка завагітніла від 58-річного чоловіка

2 березня в Чернігівській області 13-річна дівчинка звернулася за допомогою до лікарів у зв’язку з вагітністю.

За її словами, вона мала тривалі інтимні стосунки з чоловіком 1962 року народження.

Чоловік був затриманий, зізнався у скоєному і дав свідчення.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди). Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові поліція оперативно затримала підозрюваного у зґвалтуванні 14-річного хлопця.

Джерело: Нацполіція

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