Трагедия на Буковине: в пожаре погибли четыре человека, трое из них – дети

В селе Ленковцы Кельменецкого района Черновицкой области 5 марта в частном жилом доме произошел пожар, который привел к трагическим последствиям.
В огне погибли четыре человека, в том числе трое малолетних детей 2013, 2014 и 2017 годов рождения.
По данным ГСЧС, пожар самоликвидировался.
Для разбора завалов привлекались восемь спасателей и единица техники.
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Напомним, недавно в результате пожара в Одессе, возникшего в квартире на втором этаже пятиэтажки, погибли три человека.
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