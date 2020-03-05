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Факты / Происшествия

Трагедия на Буковине: в пожаре погибли четыре человека, трое из них – дети

В селе Ленковцы Кельменецкого района Черновицкой области 5 марта в частном жилом доме произошел пожар, который привел к трагическим последствиям.

В огне погибли четыре человека, в том числе трое малолетних детей 2013, 2014 и 2017 годов рождения.

По данным ГСЧС, пожар самоликвидировался.

Для разбора завалов привлекались восемь спасателей и единица техники.

Читайте: Масштабный пожар в Киеве – горел в двухэтажный магазин

Напомним, недавно в результате пожара в Одессе, возникшего в квартире на втором этаже пятиэтажки, погибли три человека.

Источник: ГСЧС

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