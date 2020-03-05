Трагедія на Буковині: у пожежі загинули четверо людей, троє з них – діти

У селі Ленківці Кельменецького району Чернівецької області 5 березня в приватному житловому будинку сталася пожежа, яка призвела до трагічних наслідків.
У вогні загинули четверо людей, зокрема троє малолітніх дітей, 2013, 2014 та 2017 років народження.
За даними ДСНС, пожежа самоліквідувалась.
Для розбору завалів залучалися вісім рятувальників та одиниця техніки.
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Нагадаємо, нещодавно внаслідок пожежі в Одесі, яка виникла у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхівки, загинули троє людей.
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