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Факты / Происшествия

В Одессе в квартире пятиэтажки сгорели три человека

В Суворовском районе Одессы 3 февраля в 4.23 возник пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома.

На месте происшествия спасатели обнаружили тела трех погибших.

Возгорание удалось ликвидировать в 4.52 на площади 15 квадратных метров.

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Причина пожара устанавливается.

Напомним, в декабре 2019 года в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибли 16 человек.

28 января президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины погибшим во время пожара в одесском колледже преподавателю высшей математики Анне Бортюк и командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Сергею Шатохину.

Анна Бортюк спасала студентов, когда в третий раз возвращалась – она ​​погибла. Сергей Шатохин во время пожара упал с пожарной лестницы. От полученных травм он погиб.

Источник: ГСЧС

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