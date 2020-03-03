Долго не выходил на связь: в квартире на Березняках нашли тело мужчины

В Киеве по адресу улица Амвросия Бучмы, 6в жители дома ощущали неприятный запах, который исходил из квартиры на шестом этаже. Также они утверждали, что длительное время не видели мужчину, который там проживает.

2 марта около 21.30 в полицию обратилась родственница хозяина квартиры.

Когда приехали полицейские, то под дверью ощущался едкий запах, который был похож на трупный.

Читайте: Черный от гематом: на свалке в Днепре найден труп младенца с пробитой головой

Это и стало причиной вызова спасателей, которые вскрыли дверь в квартиру. Когда они зашли во внутрь, то увидели разлагающийся труп мужчины, который лежал на кровати.

Предварительно, следов насильственной смерти на теле не нашли. Личность мужчины установлена. Ему было около 73 лет. На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Ранее в квартире Кривого Рога нашли труп мужчины, который долгое время не выходил на связь.