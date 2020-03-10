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Факти / Надзвичайні події

Насміхалася під час сексу: на Одещині хлопець вбив 20-річну дівчину

В Одеській області тіло 20-річної дівчини з відкритою черепно-мозковою травмою виявили за будинком культури в її селі.

– Того ж дня затримали 24-річного знайомого потерпілої. У нього вилучили обгорілі рештки мобільного телефону загиблої, який зловмисник забрав, тікаючи з місця події, та намагався спалити в печі, – розповіли у ГУ НП в Одеській області.

За його словами, до вбивства призвів конфлікт на сексуальному ґрунті, під час якого дівчина нібито над ним насміхалася.

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Наразі чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України.

Насміхалася під час сексу: на Одещині хлопець вбив 20-річну дівчину / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що в селі Соколівка в Черкаській області між двома братами сталася сварка, яка призвела до розправи старшого чоловіка над молодшим.

Родичі викликали швидку, але медики не змогли врятувати життя молодшому брату.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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