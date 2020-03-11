10 марта в Змиевском районе Харьковской области произошла семейная ссора между бабушкой и мамой, в результате которой 43-летнюю бабушку с колото-резаными ранениями спины в тяжелом состоянии было доставлено в реанимацию.
Правоохранители установили, что обе женщины были пьяными.
Вместе с ними в доме, где произошел бытовой конфликт, находилась 7-летняя девочка.
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На Харьковщине 7-летняя девочка с ножом напала на свою бабушку – женщина в реанимации / 3 фотографии
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— Женщины начали толкать друг друга и хватать за волосы. Свидетелем конфликтной ситуации стал малолетний ребенок. Защищая свою мать, девочка схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов бабушке в спину, — говорится в пресс-релизе.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ.
Досудебное расследование продолжается.
Недавно Факты ICTV рассказывали, как во Львове мужчина жестоко зарезал мать с дочерью и оставил их тела в закрытой квартире.
Источник: Нацполиция
Фото: НацполицияТеги: Криминал, Нацполиция, Харьковская областьЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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