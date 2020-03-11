На Харьковщине 7-летняя девочка с ножом напала на свою бабушку – женщина в реанимации

10 марта в Змиевском районе Харьковской области произошла семейная ссора между бабушкой и мамой, в результате которой 43-летнюю бабушку с колото-резаными ранениями спины в тяжелом состоянии было доставлено в реанимацию.

Правоохранители установили, что обе женщины были пьяными.

Вместе с ними в доме, где произошел бытовой конфликт, находилась 7-летняя девочка.