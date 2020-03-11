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Факты / Происшествия

На Харьковщине 7-летняя девочка с ножом напала на свою бабушку – женщина в реанимации

10 марта в Змиевском районе Харьковской области произошла семейная ссора между бабушкой и мамой, в результате которой 43-летнюю бабушку с колото-резаными ранениями спины в тяжелом состоянии было доставлено в реанимацию.

Правоохранители установили, что обе женщины были пьяными.

Вместе с ними в доме, где произошел бытовой конфликт, находилась 7-летняя девочка.

На Харьковщине 7-летняя девочка с ножом напала на свою бабушку – женщина в реанимации / 3 фотографии

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— Женщины начали толкать друг друга и хватать за волосы. Свидетелем конфликтной ситуации стал малолетний ребенок. Защищая свою мать, девочка схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов бабушке в спину, — говорится в пресс-релизе.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ.

Досудебное расследование продолжается.

Недавно Факты ICTV рассказывали, как во Львове мужчина жестоко зарезал мать с дочерью и оставил их тела в закрытой квартире.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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