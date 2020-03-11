На Харківщині 7-річна дівчинка з ножем напала на бабусю – жінка у реанімації

10 березня у Зміївському районі Харківської області відбулась сімейна сварка між бабусею та матір’ю, у результаті якої 43-річну бабусю з колото-різаними пораненнями спини у тяжкому стані доставили до реанімації.

Правоохоронці встановили, що обидві жінки були напідпитку.

Разом із ними в будинку, де й стався побутовий конфлікт, перебувала 7-річна дівчинка.