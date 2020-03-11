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Факти / Надзвичайні події

На Харківщині 7-річна дівчинка з ножем напала на бабусю – жінка у реанімації

10 березня у Зміївському районі Харківської області відбулась сімейна сварка між бабусею та матір’ю, у результаті якої 43-річну бабусю з колото-різаними пораненнями спини у тяжкому стані доставили до реанімації.

Правоохоронці встановили, що обидві жінки були напідпитку.

Разом із ними в будинку, де й стався побутовий конфлікт, перебувала 7-річна дівчинка.

На Харківщині 7-річна дівчинка з ножем напала на бабусю – жінка у реанімації / 3 фотографии

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– Жінки почали штовхати одна одну та хапати за волосся. Свідком конфліктної ситуації стала малолітня дитина. Захищаючи свою матір, дівчинка схопила кухонний ніж та нанесла кілька ударів бабусі у спину, – йдеться у прес-релізі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ.

Досудове розслідування триває.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як у Львові чоловік жорстоко зарізав матір з дочкою та залишив їх тіла у зачиненій квартирі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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