У Києві напали на головлікаря Інституту раку Безсоненка

У Києві на головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенка напали двоє невідомих.

Напад стався ввечері 11 березня, близько 22.00. Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

Андрій Безсоненко розповів, що через отримані забої голови та травмовані руки вимушений перенести найближчі операції.

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У поліції з’ясували, що коли потерпілий підходив до під’їзду свого будинку, один зі зловмисників розпилив у його бік сльозогінний газ. Коли він почав тікати, нападники наздогнали його та кілька разів ударили в обличчя.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на заступника секретаря РНБО Сергія Сивохо накинулися противники презентації Національної платформи примирення та єдності.