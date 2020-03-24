В Полтаве под общежитием нашли труп молодого интерна

В Полтаве под общежитием нашли труп студента медуниверситета.

23-летний Богдан Бакуменко с детства мечтал стать врачом. И был уже в шаге от цели. Прошел практику в Институте сердца, работал в отделении хирургии полтавской областной больницы.

— У него на первом плане было быть хорошим хирургом. Даже тогда, когда не было ночных дежурств, он все равно ходил на них, чтобы больше узнать, — рассказывает мать погибшего интерна Виктория Бакуменко.

И внезапно и при очень странных обстоятельствах Богдана находят мертвым. В тот день интерны медицинской академии прошли аттестацию. Радостное для всех событие решили отметить. И вечером вместе с несколькими товарищами Богдан пришел в гости к коллегам.

А уже утром прохожая случайно увидела труп мужчины. Это был Богдан, и, по предварительному заключению эксперта, он умер из-за падения с высоты.

Первый вопрос, который заинтересовал родителей погибшего: Как Богдан оказался на крыше спорткомплекса, из которого, якобы, и упал?

Оказывается, пролезть туда можно через окно, расположенное в вестибюле общежития. Это в здании такой аварийный выход. Только вот Богдан здесь был впервые и вряд ли бы сам нашел такой оригинальный способ выйти из помещения.

— Я хожу в те общежития на пары. Там это окно нельзя найти. Я туда два года проходила. Я об этом окне первый раз услышала. И сам бы он туда не лез. И сам не прыгал, — рассказывает девушка погибшего Власти Кулиш.

Но вот от участников вечерней гулянки помощи — мало. На кухне шестого этажа праздновали по меньшей мере десять человек, и все они — словно воды в рот набрали. Говорят — были слишком пьяными и о пребывании Богдана на вечеринке почти ничего не помнят.

— Ладно ни искали. А то еще и не видели. Я так понимаю, что мой сын надел шапку, как в сказке. Невидимку. И ходил в ней, — говорит отец Михаил Бакуменко.

Больше всего близкие Богдана боятся, что в полиции смерть молодого интерна квалифицируют как несчастный случай.

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Родные уверены, что парня убили. Потому что высота, с которой упал врач, довольно мала — три, максимум четыре метра. И траектория падения кажется очень странной. Ведь тело лежало вплотную к стене.

— Если бы он падал, то он бы улетел на 2-3 метра. Взлетели бы тапочки. И руки были как-то так, но не так. За то я считаю, что это было просто убийство и парня положили, как им хотелось, — говорит отец.

И хотя мертвый Богдан лежал лицом вверх, на лице тоже были раны. А еще — синяки на запястье.

— Гематома на лбу была, гематома около глаза была. То есть его били. Линза одна в глазу, вторая возле глаза. Кроссовки, которые были затоптаны. Если бы он падал с высоты, они бы конечно взлетели те кроссовки. Ну затоптаны были кроссовки, — считает мать погибшего.

В полиции говорят: делать категорические выводы пока рано. И если из допросов интернов пользы мало, то пролить свет на обстоятельства трагедии должны только выводы экспертов.

— Хочу подчеркнуть, что пока версии рассматриваются абсолютно все. От несчастного случая до умышленного убийства. Более подробную информацию мы получим после полного исследования специалистами бюро судебно-медицинских экспертиз, — говорит пресс-секретарь полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

Но родственники не собираются просто ждать. И кому-то это очень не понравилось. Лучший друг Богдана, который помогал родителям погибшего, уже даже получил угрозы! И теперь тоже вынужден молчать.

— Он не хочет уже ничего говорить. Он сказал, что к нему подошел мужчина спортивного телосложения и сказал, если ты хочешь доучиться, не влезай туда, куда тебе не нужно, — рассказывает Виктория Бакуленко.

Двоюродный брат погибшего Богдана Бакуменко работает полицейским в соседней области. Его другу, который тоже пытался помочь в расследовании, впоследствии пришло сообщение с угрозами.

Между тем в медицинской академии божатся, что ничего не скрывают. В общежитии не отрицают: роковой вечер Богдана — пропустили, и его паспорт остался на проходной. В журнале посещений нет пометки о том, что молодой врач покинул общежитие. Но искать гостей и выгонять их из безумной вечеринки никто не пытался.

— Академия предоставила то, что имела. Информацию в правоохранительные органы. И всячески сотрудничает со следственными органами, — утверждает руководитель пресс-службы украинской медицинской стоматологической академии Светлана Польщикова.

Теперь информацию о том роковой вечер родственники узнают от анонимов. Ведь откровенно говорить о том, что слышали или видели, люди почему-то боятся. А родителям остается только надеяться, что этот молчаливый заговор не помешает следствию установить истину.

Напомним, в Запорожской области задержали мужчину, который во время конфликта на свалке зарубил двух женщин и сжег их тела.