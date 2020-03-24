У Полтаві під гуртожитком знайшли труп молодого інтерна

У Полтаві під гуртожитком знайшли труп студента медуніверситету.

23-річний Богдан Бакуменко з дитинства мріяв стати лікарем. І був уже за крок від мети. Пройшов практику в Інституті серця, працював у відділенні хірургії полтавської обласної лікарні.

– У нього на першому плані було бути хорошим хірургом. Навіть тоді, коли не було нічних чергувань, він все одно ходив на них, аби більше дізнатися, – розповідає мати загиблого інтерна Вікторія Бакуменко.

Та раптово і за дуже дивних обставин Богдана знаходять мертвим. Того дня інтерни медичної академії пройшли атестацію. Радісну для всіх подію вирішили відзначити. І ввечері разом із кількома товаришами Богдан прийшов у гості до колег.

А вже зранку перехожа випадково побачила труп чоловіка. Це був Богдан, і, за попереднім висновком експерта, він помер через падіння з висоти.

Перше питання, яке зацікавило батьків загиблого: Як Богдан опинився на даху спорткомплексу, з якого, нібито, й впав?

Виявляється, пролізти туди можна крізь вікно, що розташоване у вестибюлі гуртожитку. Це у будівлі такий аварійний вихід. Тільки-от Богдан тут був уперше і навряд би сам знайшов такий оригінальний спосіб вийти з приміщення.

– Я ходжу у ті гуртожитки на пари. Там це вікно не можна знайти. Я туди два роки проходила. Я про це вікно перший раз почула. І сам би він туди не ліз. І сам не стрибав, – розповідає дівчина загиблого Влада Куліш.

Але от від учасників вечірньої гулянки допомоги – мало. На кухні шостого поверху святкували щонайменше десятеро людей, і всі вони – немов води у рот набрали. Кажуть – були занадто п’яними і про перебування Богдана на гулянці майже нічого не пам’ятають.

– Ладно не шукали. А то ще й не бачили. Я так розумію, що мій син надів шапку, як в казці. Невидимку. І ходив у ній, – говорить батько Михайло Бакуменко.

Найбільше близькі Богдана бояться, що у поліції смерть молодого інтерна кваліфікують як нещасний випадок.

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Рідні впевнені, що хлопця вбили. Бо висота, з якої впав лікар доволі мала – три, максимум чотири метри. Та й траєкторія падіння здається дуже дивною. Адже тіло лежало впритул до стіни.

– Якби він падав, то він би відлетів на 2-3 метри. Злетіли би капці. І руки були б якось отак, але не так. За те я вважаю, що це було просто вбивство і хлопця положили, як їм хотілося, – говорить батько.

І хоча мертвий Богдан лежав лицем до гори, на обличчі теж були рани. А ще – синці на зап’ясті.

– Гематома на лобі була, гематома біля ока була. Тобто його били. Лінза одна у оці, друга біля ока. Кросівки, які були затоптані. Якби він падав з висоти, вони б звичайно злетіли ті кросівки. Ну затоптані були кросівки, – вважає мати загиблого.

У поліції кажуть: робити категоричні висновки поки що зарано. І якщо з допитів інтернів користі мало, то пролити світло на обставини трагедії мають лише висновки експертів.

– Хочу наголосити, що наразі версії розглядаються абсолютно всі. Від нещасного випадку до умисного вбивства. Більш детальну інформацію ми отримаємо після повного дослідження фахівцями бюро судово-медичних експертиз, – говорить речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

Але родичі не збираються просто чекати. І комусь це дуже не сподобалося. Кращий друг Богдана, який допомагав батькам загиблого, вже навіть отримав погрози! І тепер теж змушений мовчати!

– Він не хоче вже нічого говорити. Він сказав, що до нього підійшов мужчина спортивної статури і сказав, якщо ти хочеш довчитися, то не влазь туди, куди тобі не потрібно, – розповідає Вікторія Бакуленко.

Двоюрідний брат загиблого Богдана Бакуменка працює поліцейським у сусідній області. Його другові, який теж намагався допомогти в розслідуванні, згодом прийшло повідомлення з погрозами.

Тим часом у медичній академії божаться, що нічого не приховують. У гуртожитку не заперечують: фатального вечора Богдана – пропустили, і його паспорт залишився на прохідній. У журналі відвідувань немає позначки про те, що молодий лікар покинув гуртожиток. Але шукати гостей і виганяти їх із шаленої вечірки ніхто не намагався.

– Академія надала те, що мала. Інформацію у правоохоронні органи. І всіляко співпрацює зі слідчими органами, – стверджує керівник прес-служби української медичної стоматологічної академії Світлана Польщикова.

Тепер інформацію про той фатальний вечір родичі дізнаються від анонімів. Бо ж відверто говорити про те, що чули чи бачили, люди чомусь бояться. А батькам лишається тільки сподіватися, що ця мовчазна змова не завадить слідству встановити істину.