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Факты / Происшествия

В Николаеве пьяные полицейские помочились на авто, а потом выстрелили у владельца

В Николаеве в половине одиннадцатого вечера двое мужчин распивали спиртные напитки, а когда им захотелось в туалет, они справили нужду под чужой автомобиль. Это увидел владелец машины, который с балкона накричал на хулиганов, а потом выскочил на улицу.

Конфликт перерос в драку, во время которой один из хулиганов выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в хозяина автомобиля.

Местные жители, напуганные стрельбой, сразу вызвали полицию.

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Один из агрессоров успел убежать, другого задержали на остановке общественного транспорта.

Хулиганами оказались правоохранители: один — инспектор, а второй — старшина роты особого назначения Нацполиции.

Один из правоохранителей три раза выстрелил в мужчину из травматического оружия. В результате стрельбы потерпевший получил несколько огнестрельных ранений и рану головы.

Расследованием инцидента занимается ГБР. Копов отстранили от службы. Им грозит наказание по ч 4 ст. 296 — лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее Факты ICTV писали, что 25 марта в Николаеве состоялось ограбление магазина женской одежды и аксессуаров. Злоумышленники взломали дверные замки, похитили товар и забрали все наличные из кассы. Общая сумма ущерба составила более $ 2,5 тыс.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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