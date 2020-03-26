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Факти / Надзвичайні події

У Миколаєві п’яні поліцейські обмочилися на авто, а потім вистрілили у власника

У Миколаєві о пів на одинадцяту вечора двоє чоловіків розпивали спиртні напої, а коли їм закортіло в туалет, вони справили нужду під чужий автомобіль. Це побачив власник машини, який з балкона накричав на хуліганів, а потім вискочив надвір.

Конфлікт переріс у бійку, під час якої один з хуліганів вихопив пістолет і кілька разів вистрілив у господаря автомобіля.

Місцеві мешканці, налякані стріляниною, одразу викликали поліцію.

Один з агресорів встиг утекти, іншого затримали на зупинці громадського транспорту.

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Хуліганами виявилися правоохоронці: один – інспектор, а другий – старшина роти особливого призначення Нацполіції.

Один з правоохоронців три рази вистрілив у чоловіка з травматичної зброї. Внаслідок стрілянини потерпілий отримав кілька вогнепальних поранень та рану голови.

Розслідуванням інциденту займається ДБР. Обох копів усунули від служби. Їм загрожує покарання за ч 4 ст. 296 – позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Раніше Факти ICTV писали, що 25 березня у Миколаєві відбулось пограбування магазину жіночого одягу та аксесуарів. Зловмисники пошкодили дверні замки, викрали товар та забрали усю готівку із каси. Загальна сума збитків склала понад $2,5 тис.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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