На Херсонщине открыли дело против медиков, которые выдали тело умершей от Covid-19

В Херсонской области медики без разрешения выдали родным тело пациентки, умершей от коронавируса.

По информации правоохранителей, в центральную больницу города Олешки госпитализировали 68-летнюю женщину с предварительным диагнозом — пневмония.

У нее взяли анализы для проведения теста на коронавирус, однако вскоре после этого пациентка умерла.

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— 1 апреля работники районной больницы нарушили правила и выдали тело женщины, не дождавшись результатов теста на Covid-19, которые вскоре подтвердили заболевание. Тело женщины было погребено без соблюдения требований распоряжения Руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации, что заведомо могло повлечь распространение коронавируса, — говорится в сообщении.

Было открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений УК Украины. Подозреваемым грозит до 3-х лет лишения свободы.

Сейчас полиция устанавливает круг лиц, контактировавших с женщиной и присутствовавших на ее похоронах. Им всем будут проведены экспресс-тесты на выявление коронавируса.

Напомним, Факты ICTV публиковали инструкцию Минздрава, как хоронить умерших от Covid-19.