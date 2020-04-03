На Херсонщині відкрили справу проти медиків, що видали тіло померлої від Covid-19

У Херсонській області медики без дозволу видали рідним тіло пацієнтки, яка померла від коронавірусу.

За інформацією правоохоронців, до центральної лікарні міста Олешки госпіталізували 68-річну жінку з попереднім діагнозом – пневмонія.

У неї взяли аналізи для проведення тесту на коронавірус, однак незадовго після цього пацієнтка померла.

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– 1 квітня працівники районної лікарні порушили правила та видали тіло жінки, не дочекавшись результатів тесту на Covid-19, які незабаром підтвердили захворювання. Тіло жінки було поховане без дотримання вимог розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, що завідомо могло спричинити поширення коронавірусу, – йдеться у повідомленні.

Було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням КК України. Підозрюваним загрожує до 3-х років позбавлення волі.

Поліція встановлює коло осіб, які контактували з жінкою та були присутні на її похованні. Їм усім проведуть експрес-тести на виявлення коронавірусу.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували інструкцію МОЗ, як ховати померлих від Covid-19.