Похороны умерших от коронавируса - инструкция

В Украине ежедневно увеличивается количество умерших от коронавируса. Поэтому Минздрав утвердил инструкцию по захоронению людей, которые скончались от Covid-19.

Тела умерших должны быть похоронены с соблюдением следующих требований:

их нужно обработать дезинфицирующим хлорсодержащих раствором и поместить в непроницаемый герметичный пакет-мешок;

захоронения или кремации тела осуществляются в плотно закрытом гробу;

при погребении умершего в помещении одновременно может находиться не более одного человека на 10 кв. м, расстояние между людьми должно быть 1,5 м.

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По информации Минздрава, органы местного самоуправления должны осуществлять учет лиц, находившихся во время захоронения, с указанием ФИО, адреса, номера телефона, даты и времени посещения поминок или похорон.

Напомним, ранее в Минздраве рассказывали, как хоронить умерших от коронавируса.