Что горит в Киеве сейчас: почему столицу затянуло смогом

Киев окружен пожарами — горит лес в Чернобыльской зоне отчуждения, а в Киевской области местные жители жгут траву.

Утром 5 апреля в соцсетях появилось много жалоб киевлян на сильный запах гари. Особенно сильно она ощущается в западной и северной части Киева.

Киев в дыму

В ночь на 5 апреля загорелся подземный коллектор на ул. Крещатик в центре города. Огонь повредил резиновые и пластиковые кабели электросетей и Укртелекома. Едкий дым после пожара заполнил подземные коммуникации, и будет выходить из них в течение суток.

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Крупный пожар ночью 4 апреля произошел на ул. Автотранспортной, 6 в Дарницком районе. Здесь неизвестные подожгли траву и резиновые покрышки на площади 130 кв.

Смог в Киеве

В то же время в Государственной спасательной службе говорят, что смог собирается над Киевом из-за слабого ветра и повышения температуры в приземном слое.

— Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли. Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней, — говорят в ДСНС м. Киева.

Загрязнение воздуха в Киеве

По данным сервиса Saveecobot, воздух в Киеве по состоянию на 16.00 5 апреля очистился.

В Киеве за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара на площади 135 га.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

Крупный пожар продолжается в Чернобыльской зоне отчуждения — там горит два участка леса в 25 и 5 га. Для их тушения задействованы два самолета АН-32П и вертолет МИ-8. Они совершили 17 сбросов воды.

Также, в Киевской области только 4 апреля потушили 129 пожаров в экосистемах.

Радиационный фон в Киеве

Радиационный фон в пределах нормы, утверждают в ГСЧС.

Ситуацию на пунктах наблюдения радиометрической сети Гидрометеоцентра можно смотреть на сайте meteo.gov.ua.

Как писали Факты ICTV, и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заявил, что в центре пожара в зоне отчуждения ЧАЭС радиация выше нормы.