Що горить у Києві зараз: чому столицю затягнуло смогом

Київ оточений пожежами – горить ліс у Чорнобильській зоні відчуження, а в Київській області місцеві жителі палять траву.

Вранці 5 квітня в соцмережах з’явилося багато скарг киян на сильних запах гару. Особливо сильно вона відчувається в західній і північній частині Києва.

Київ у диму

В ніч на 5 квітня загорівся підземний колектор на вул. Хрещатик у центрі міста. Вогонь пошкодив гумові та пластикові кабелі електромереж та Укртелекому. Їдкий дим після пожежі заполонив підземні комунікації, та виходитиме з них протягом доби.

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Велика пожежа вночі 4 квітня на вул. Автотранспортній, 6 що в Дарницькому районі. Тут невідомі підпалили траву та гумові покришки на площі 130 м кв.

Смог у Києві

Водночас у Державній рятувальній службі кажуть, що смог збирається над Києвом через слабкий вітер і підвищенням температури в приземному шарі.

– Така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. Як правило в другій половині дня ситуація стабілізується. Дана ситуація буде повторюватися у найближчі кілька днів, – кажуть у ДСНС м. Києва.

Забруднення повітря в Києві

За даними сервісу Saveecobot, повітря в Києві станом на 16.00 5 квітня очистилось.

У Києві за останні 12 днів зафіксовано 144 пожежі на площі 135 га.

Пожежа у Чорнобильській зоні відчуження

Масштабна пожежа триває у Чорнобильській зоні відчуження – там горить дві ділянки лісу у 25 та 5 га. Для їх гасіння задіяні два літаки АН-32П та вертоліт МІ-8. Вони здійснили 17 скидів води.

У Київській області тільки 4 квітня загасили 129 пожеж у екосистемах.

Радіаційний фон у Києві

Радіаційний фон у столиці у межах норми, стверджують у ДСНС.

Ситуацію на пунктах спостереження радіометричної мережі Гідрометеоцентру можна на сайті meteo.gov.ua.

Як писали Факти ICTV, в.о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов заявив, що у центрі пожежі в зоні відчуження ЧАЕС радіація вище норми.