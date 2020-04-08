PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Ударил ножом бездомный: во Львове убили Александра Дацюка

Лидер группы Лесик Band Александр Дацюк умер после нападения бездомного во Львове.

Умер Александр Дацюк

Об этом написал руководитель ОО Варта-1 Игорь Зинкевич на своей странице в соцсети Facebook.

Убийство произошло в 21.00 7 апреля на ул. Героев УПА, на остановке бывшего завода Кинескоп.

Полиция рассказала, что бездомный нанес Дацюку два проникающих ранения ножом в область сердца.

  • Александр Дацюк умер - лидера Лесик Band ударил ножом бездомный
  • Александр Дацюк умер - лидера Лесик Band ударил ножом бездомный
  • Александр Дацюк умер - лидера Лесик Band ударил ножом бездомный
  • Александр Дацюк умер - лидера Лесик Band ударил ножом бездомный
Ударил ножом бездомный: во Львове убили Александра Дацюка / 2 фотографии

Читайте: За кроссовки и 20 грн: в Житомире подростки зарезали 18-летнего парня

После нападения музыкант еще был жив, его госпитализировали в больницу, однако он умер на операционном столе.

Правоохранители задержали нападавшего и изъяли нож.

Напомним, во Львове правоохранители обнаружили в одной из квартир тела двух женщин с признаками насильственной смерти.

Фото: Игорь Зинкевич

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка