Александр Дацюк умер - лидера Лесик Band ударил ножом бездомный





Ударил ножом бездомный: во Львове убили Александра Дацюка / 2 фотографии

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После нападения музыкант еще был жив, его госпитализировали в больницу, однако он умер на операционном столе.

Правоохранители задержали нападавшего и изъяли нож.

Напомним, во Львове правоохранители обнаружили в одной из квартир тела двух женщин с признаками насильственной смерти.

Фото: Игорь Зинкевич