Александр Дацюк умер - лидера Лесик Band ударил ножом бездомный

Лидер группы Лесик Band Александр Дацюк умер после нападения бездомного во Львове.
Об этом написал руководитель ОО Варта-1 Игорь Зинкевич на своей странице в соцсети Facebook.
Убийство произошло в 21.00 7 апреля на ул. Героев УПА, на остановке бывшего завода Кинескоп.
Полиция рассказала, что бездомный нанес Дацюку два проникающих ранения ножом в область сердца.
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Ударил ножом бездомный: во Львове убили Александра Дацюка / 2 фотографии
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После нападения музыкант еще был жив, его госпитализировали в больницу, однако он умер на операционном столе.
Правоохранители задержали нападавшего и изъяли нож.
Напомним, во Львове правоохранители обнаружили в одной из квартир тела двух женщин с признаками насильственной смерти.
Фото: Игорь Зинкевич