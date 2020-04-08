Олександр Дацюк помер - лідера Лесик Band вдарив ножем безхатченко

Лідер гурту Лесик Band Олександр Дацюк помер після нападу безхатченка у Львові.
Про це написав керівник ГО Варта-1 Ігор Зінкевич на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
Убивство сталося о 21.00 7 квітня на вул. Героїв УПА, на зупинці колишнього заводу Кінескоп.
Поліція розповіла, що безхатченко завдав Дацюку два проникаючих поранення ножем в ділянку серця.
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Ударив ножем безхатченко: у Львові вбили Олександра Дацюка / 2 фотографии
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Після нападу музикант ще був живий, його госпіталізували до лікарні, однак він помер на операційному столі.
Правоохоронці затримали нападника і вилучили ніж.
Нагадаємо, у Львові правоохоронці виявили в одній з квартир тіла двох жінок з ознаками насильницької смерті.
Фото: Ігор Зінкевич