Олександр Дацюк помер - лідера Лесик Band вдарив ножем безхатченко





Ударив ножем безхатченко: у Львові вбили Олександра Дацюка / 2 фотографии

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Після нападу музикант ще був живий, його госпіталізували до лікарні, однак він помер на операційному столі.

Правоохоронці затримали нападника і вилучили ніж.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці виявили в одній з квартир тіла двох жінок з ознаками насильницької смерті.

Фото: Ігор Зінкевич