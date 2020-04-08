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Факты / Происшествия

В Киеве аноним “заминировал” Александровскую больницу

В полицию Киева 8 апреля в 21.40 позвонил неизвестный и сообщил, что в одном из корпусов Александровской больницы заложена взрывчатка.

На место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа Печерского райуправления полиции.

Правоохранители установили, что в корпусе, о заминировании которого сообщил аноним, расположено кардиологическое отделение.

На время проверки больных перевели в другой корпус.

Полицейские устанавливают личность мужчины, который сообщил о закладке взрывчатки.

Источник: Нацполиция

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