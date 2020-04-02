Мы готовы к эпидемии на бумаге. Советник мэра Киева о катастрофическом состоянии больниц

Аудит Киевской городской клинической больницы №17 показал, что с 24 аппаратов искусственной вентиляции легких, только два смогут применяться к больным коронавирусом.

Об этом говорит советник мэра Киева Максим Бахматов.

— Мы готовы к эпидемии. На бумаге. Были. До сих пор. Перед тем как делать громкие заявления о количестве аппаратов ИВЛ которые имеет то или иное медучреждение, надо понимать — работают ли они, — говорит Бахматов.

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Он описал ситуацию в больнице №17, которая должна принимать пациентов с Covid-19.

В больнице есть 24 аппарата — из них восемь не работают. 10 не соответствуют требованиям и не имеют режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистресс синдромом.

— Остается шесть. Но четыре из них работают на экстренные случаи и не могут быть привлечены для лечения коронавируса, — говорит советник мэра Киева.

На модернизацию реанимации и отделения интенсивной терапии больницы нужно 10 млн грн. Бахматов объявил сбор средств на это.

— После аудита мы сформировали перечень необходимого для больницы №17. Если мы его закрываем, эта больница сможет разместить у себя 62 пациента. Сумма составляет 10 606 092 грн. Давайте решим проблему, а потом уже разберемся, кто и к чему был готов, — говорит Бахматов.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко пообещал доплатить по 5-10 тыс. грн медикам, которые лечат больных коронавирусом.

Источник: Максим Бахматов

Фото: Dreamstime