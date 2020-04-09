В Ирпене ревнивец едва не убил любовника девушки и повесился на простыне

В центре Ирпеня произошла кровавая резня. В жестоком поединке сошлись нынешний и бывший кавалеры одной женщины.

Мужчина проник в квартиру через балкон на первом этаже. Он застал свою знакомую с другим. Ревнивец схватился за нож и пошел убивать знакомого своей подруги.

Когда взбешенный мужчина залез в спальню — пара лежала в постели. Он схватил нож и нанес три ножевых ранения в грудную клетку после чего он выскочил и скрылся с места происшествия.

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Эту кровавую расправу увидела племянница хозяйки, которая также проживает в этой квартире.

Без сознания мужчину доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации, в тяжелом состоянии.

Злоумышленника задержали в тот же вечер. Ранее судимый мужчина полностью признал свою вину.

За преступление мужчине грозило минимум 5 лет за решеткой. Но в Васильковском изоляторе, куда доставили подозреваемого, мужчина повесился на простыне.

Ранее Факты ICTV писали, что житель села Жердова Броварского района Киевской области в собственном дворе зарубил топором 60-летнюю мать.