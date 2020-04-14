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Факты / Происшествия

Не выдержало сердце: в Конотопе на рабочем месте умерла врач-инфекционист

Главный врач-инфекционист Конотопского района Сумской области Зинаида Антоненко умерла на рабочем месте.

64-летняя врач возглавляла инфекционное отделение Конотопской ЦРБ.

Предварительно, причиной смерти врача стал сердечный приступ. Также был проведен тест на коронавирус, и в ближайшее время должны поступить его результаты.

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— В последнее время на главного инфекциониста Конотопа значительно увеличилась нагрузка. После сокращения противотуберкулезного отделения и инфекционного корпуса многочисленных больных туберкулезом, вирусными гепатитами, СПИДом и другими подобными патологиями приходилось лечить вместе в старом инфекционном корпусе райбольницы, — говорит мэр Конотопа Артем Семенихин.

На Сумщине диагностировано 74 случая заражения коронавирусом, из них в Конотопе и Конотопском районе — 31.

Как писали Факты ICTV, в Киево-Печерской лавре умер 42-летний иеродиакон Наум, у которого накануне диагностировали коронавирус.

Источник: Новинарня

Фото: Новинарня

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