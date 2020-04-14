Не витримало серце: в Конотопі на робочому місці померла лікар-інфекціоніст

Головний лікар-інфекціоніст Конотопського району Сумської області Зінаїда Антоненко померла на робочому місці.

64-річна лікарка очолювала інфекційне відділення Конотопської ЦРЛ.

Попередньо, причиною смерті лікарки став серцевий напад. Також провели тест на коронавірус, і найближчим часом мають надійти його результати.

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– Останнім часом на головного інфекціоніста Конотопа значно збільшилося навантаження. Після скорочення протитуберкульозного відділення та інфекційного корпусу численних хворих на сухоти, вірусні гепатити, СНІД та інші подібні патології доводилося лікувати разом у старому інфекційному корпусі райлікарні, – каже мер Конотопа Артем Семеніхін.

На Сумщині діагностовано 74 випадки зараження коронавірусом, із них у Конотопі й Конотопському районі – 31.

Як писали Факти ICTV, у Києво-Печерській лаврі помер 42-річний ієродиякон Наум, у якого напередодні діагностували коронавірус.

Джерело: Новинарня

Фото: Новинарня