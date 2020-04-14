У Кривому Розі на березі річки знайшли мішок з трупом жінки

У Дніпропетровській області в місті Кривий Ріг недалеко від вулиці Солдатської на березі річки місцевий житель виявив мішок з трупом.

У померлої людини відсутні ноги. За попередніми даними, в мішку був труп жінки. На її шиї також виявили слід від ножового поранення.

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Зараз на місці події працюють правоохоронці. Встановлюються всі деталі події.

Раніше Факти ICTV писали, що у Полтаві під гуртожитком знайшли труп студента медуніверситету.

23-річний Богдан Бакуменко з дитинства мріяв стати лікарем. І був уже за крок від мети. Пройшов практику в Інституті серця, працював у відділенні хірургії полтавської обласної лікарні.

Джерело: Перший міський

Фото: Перший міський