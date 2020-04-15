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Факты / Происшествия

Тлеют пни и древесина: какая ситуация с пожарами в Чернобыле

По состоянию на утро 15 апреля в Зоне отчуждения подразделения ГСЧС продолжают тушение тлеющих пней и древесины в очагах, пройденных огнем, на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовицкого лесничеств.

В то же время открытого огня не наблюдается.

К ликвидации последствий лесных пожаров в Чернобыльской зоне привлечены 521 человек и 124 единицы техники, в том числе два вертолета.

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За 14 апреля они сбросили 6 тонн воды.

Напомним, 13 апреля пожар в Чернобыльской зоне, который начался еще 4 апреля, удалось потушить, а проведенные замеры радиационного фона показывают, что он в целом в норме.

Спасатели в течение 11 дней пытались потушить пламя.

По факту пожара полиция открыла два уголовных производства и установила личности трех поджигателей.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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