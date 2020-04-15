Станом на ранок 15 квітня у Зоні відчуження підрозділи ДСНС продовжують гасити тліючі пеньки та деревину в осередках, пройдених вогнем, на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв.

Водночас відкритого вогню не спостерігається.

До ліквідації наслідків лісових пожеж у Чорнобильській зоні залучено 521 особу та 124 одиниці техніки, зокрема два вертольоти.

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За 14 квітня вони скинули 6 тонн води.

Нагадаємо, 13 квітня пожежу в Чорнобильській зоні, яка почалася ще 4 квітня, вдалося загасити, а проведені заміри радіаційного фону показують, що він загалом у нормі.

Рятувальники протягом 11 днів намагалися загасити полум’я.

За фактом виникнення пожежі поліція відкрила два кримінальні провадження та встановила особи трьох паліїв.