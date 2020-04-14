На Донбасе во время учений взорвался миномет — погиб военный, еще восемь ранены

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, расследуют обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника и ранения восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Это произошло вследствие нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 УК)

По предварительной информации, 14 апреля 2020 около 11 час. 40 мин. в ходе проведения плановых учебных стрельб из 82-мм миномета, проходивших на одном из военных полигонов на территории Донецкой области произошел взрыв миномета.

Во время взрыва 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций погиб. Восемь военнослужащих, находившихся неподалеку от миномета, получили телесные повреждения разной степени.

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