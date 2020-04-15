Вибух у Львові: загинув один чоловік

У Львові поліцейські встановлюють обставини загибелі від вибуху невідомого предмета 43-річного чоловіка на території однієї з лікарень міста.
– Сьогодні, 15 квітня, близько 16.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території однієї з лікарень у Франківському районі Львова, стався вибух невідомого предмета, в результаті чого загинула людина, – повідомляє поліція.
За попередніми даними, вибухнула, ймовірно, ручна граната.
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Правоохоронці вже встановили особу загиблого, ним виявився 43-річний житель Львова.
Слідчі почали кримінальне провадження.
Раніше на Донеччині під час навчань вибухнув міномет. В наслідку цього загинув один військовий, ще вісім поранені.