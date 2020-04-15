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Факти / Надзвичайні події

Вибух на території лікарні у Львові – загинув чоловік

У Львові поліцейські встановлюють обставини загибелі від вибуху невідомого предмета 43-річного чоловіка на території однієї з лікарень міста.

– Сьогодні, 15 квітня, близько 16.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території однієї з лікарень у Франківському районі Львова, стався вибух невідомого предмета, в результаті чого загинула людина, – повідомляє поліція.

За попередніми даними, вибухнула, ймовірно, ручна граната.

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Правоохоронці вже встановили особу загиблого, ним виявився 43-річний житель Львова.

  • Вибух у Львові: загинув один чоловік
  • Вибух у Львові: загинув один чоловік
  • Вибух у Львові: загинув один чоловік
  • Вибух у Львові: загинув один чоловік
  • Вибух у Львові: загинув один чоловік
  • Вибух у Львові: загинув один чоловік
  • Вибух у Львові: загинув один чоловік
  • Вибух у Львові: загинув один чоловік
  • Вибух у Львові: загинув один чоловік
  • Вибух у Львові: загинув один чоловік
Вибух на території лікарні у Львові – загинув чоловік / 5 фотографий

Слідчі почали кримінальне провадження.

Раніше на Донеччині під час навчань вибухнув міномет. В наслідку цього загинув один військовий, ще вісім поранені.

Джерело: Нацполіція

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