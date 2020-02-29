PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Днепре мальчику взрывом оторвало руку

В Днепре на бульваре Рубиновый произошел взрыв. Тяжелые травмы получил восьмилетний мальчик.

– В переулке Рубиновый, 5 пострадал мальчик 2011 рождения. Предварительный диагноз: травматическая ампутация левой руки, осколочные травмы ног, левого бедра, открытая травма живота, госпитализирован в детскую больницу на Космической, – сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Людмила Копыленко.

Первую помощь мальчику предоставил мужчина по имени Сергей – военный.

– Шел во дворе, услышал мощный взрыв, не от петарды явно. Увидел за машинами мальчика, который бежал и кричал. Среагировал мгновенно.

Увидел таксу на поводке, выхватил поводок, отрезал его кусок и через несколько секунд наложил жгут. Рану обрабатывал. Засек время наложения жгута, – рассказал мужчина.

Читайте:

Скорая приехала в течение нескольких минут. Мальчик был в сознании.

В больнице ребенка поместили в реанимационное отделение.

– Ребенок получил тяжелые травмы с проникающим ранением в брюшную полость. Он сейчас в реанимации, – говорит директор детской областной больницы на улице Космической Александр Львович Хитрик.

Правоохранители и сотрудники ГСЧС исследовали место взрыва и обнаружили предмет, похожий на взрыватель от 125-мм снаряда.

Ранее в Днепре госпитализировали пару, взрывавшую петарды в квартире. В результате происшествия мужчине оторвало руку, а у женщины черепно-мозговая травма.

Источник: Днепр Оперативный

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка