В Днепре мальчику взрывом оторвало руку

В Днепре на бульваре Рубиновый произошел взрыв. Тяжелые травмы получил восьмилетний мальчик.

– В переулке Рубиновый, 5 пострадал мальчик 2011 рождения. Предварительный диагноз: травматическая ампутация левой руки, осколочные травмы ног, левого бедра, открытая травма живота, госпитализирован в детскую больницу на Космической, – сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Людмила Копыленко.

Первую помощь мальчику предоставил мужчина по имени Сергей – военный.

– Шел во дворе, услышал мощный взрыв, не от петарды явно. Увидел за машинами мальчика, который бежал и кричал. Среагировал мгновенно.

Увидел таксу на поводке, выхватил поводок, отрезал его кусок и через несколько секунд наложил жгут. Рану обрабатывал. Засек время наложения жгута, – рассказал мужчина.