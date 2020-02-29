В Днепре мальчику взрывом оторвало руку

В Днепре на бульваре Рубиновый произошел взрыв. Тяжелые травмы получил восьмилетний мальчик.
– В переулке Рубиновый, 5 пострадал мальчик 2011 рождения. Предварительный диагноз: травматическая ампутация левой руки, осколочные травмы ног, левого бедра, открытая травма живота, госпитализирован в детскую больницу на Космической, – сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Людмила Копыленко.
Первую помощь мальчику предоставил мужчина по имени Сергей – военный.
– Шел во дворе, услышал мощный взрыв, не от петарды явно. Увидел за машинами мальчика, который бежал и кричал. Среагировал мгновенно.
Увидел таксу на поводке, выхватил поводок, отрезал его кусок и через несколько секунд наложил жгут. Рану обрабатывал. Засек время наложения жгута, – рассказал мужчина.
Читайте:
Скорая приехала в течение нескольких минут. Мальчик был в сознании.
В больнице ребенка поместили в реанимационное отделение.
– Ребенок получил тяжелые травмы с проникающим ранением в брюшную полость. Он сейчас в реанимации, – говорит директор детской областной больницы на улице Космической Александр Львович Хитрик.
Правоохранители и сотрудники ГСЧС исследовали место взрыва и обнаружили предмет, похожий на взрыватель от 125-мм снаряда.
Ранее в Днепре госпитализировали пару, взрывавшую петарды в квартире. В результате происшествия мужчине оторвало руку, а у женщины черепно-мозговая травма.
Источник: Днепр Оперативный