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Факты / Происшествия

В Британии поляк спрятал 14 кг кокаина в грузе медицинских масок

В Великобритании полиция задержала поляка, который под видом груза с медицинскими масками хотел провезти 14 килограммов кокаина.

15 коробок наркотиков оценили примерно в 1 млн фунтов.

Автомобиль на польских регистрационных номерах полиция остановила на въезде в Британию, неподалеку тоннеля под Ла-Маншем. 34-летнего водителя арестовали.

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— Этот инцидент является очередным доказательством того, как преступные каналы пытаются использовать коронавирус в своих целях, скрывая груз наркотиков в медицинских масках — самых необходимых защитных средствах, — заявили в региональном бюро британского Национального Агентства по борьбе с преступностью.

Количество инфицированных в стране продолжает расти: по состоянию на утро 17 апреле зафиксировано более 103 тыс. случаев коронавируса.

Недавно Факты ICTV писали, что в Великобритании от Covid-19 умерла 28-летняя беременная медсестра.

Источник: Rmf 24

 

Фото: Dreamstime

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