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Факти / Надзвичайні події

У Британії поляк заховав 14 кг кокаїну у вантажі медичних масок

У Великій Британії поліція затримала поляка, який під виглядом вантажу з медичними масками хотів провезти 14 кілограмів кокаїну.

15 коробок наркотиків оцінили приблизно в 1 млн фунтів.

Автомобіль на польських реєстраційних номерах поліція зупинила на в’їзді до Британії, неподалік тунелю під Ла-Маншем. 34-річного водія було заарештовано.

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– Цей інцидент є черговим доказом того, як злочинні канали намагаються використовувати коронавірус у своїх цілях, приховуючи вантаж наркотиків у медичних масках – найнеобхідніших захисних засобів, – заявили у регіональному бюро британського Національного Агентства боротьби зі злочинністю.

Кількість інфікованих у країні далі збільшується: станом на ранок 17 квітня зафіксовано більш як 103 тис. випадків коронавірусу.

Нещодавно Факти ICTV писали, що у Великій Британії від Covid-19 померла 28-річна вагітна медсестра.

Джерело: Rmf 24

 

Фото: Dreamstime

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