Киев в топ-5 рейтинга городов с наиболее загрязненным воздухом

Воздух в Киеве продолжает оставаться загрязненным продуктами горения.
По данным портала IQAir, столица Украины на 4 месте среди городов с наиболее загрязненным воздухом.
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Города с самым загрязненным воздухом на утро 21 апреля:
- Чиангмай (Таиланд) — 169;
- Эль-Кувейт (Кувейт) — 160
- Ханой (Вьетнам) — 156;
- Киев (Украина) — 150;
- Даха (Бангладеш) — 113.
Напомним, 21 апреля спасатели продолжают тушить пожар на территории Чернобыльской зоны отчуждения.
Отдельные очаги тления травы и деревьев фиксируют на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицького лесничеств.
Источник: IQAir