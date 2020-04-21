Киев в топ-5 рейтинга городов с наиболее загрязненным воздухом

Воздух в Киеве продолжает оставаться загрязненным продуктами горения.

По данным портала IQAir, столица Украины на 4 месте среди городов с наиболее загрязненным воздухом.

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Города с самым загрязненным воздухом на утро 21 апреля:

Чиангмай (Таиланд) — 169;

Эль-Кувейт (Кувейт) — 160

Ханой (Вьетнам) — 156;

Киев (Украина) — 150;

Даха (Бангладеш) — 113.

Напомним, 21 апреля спасатели продолжают тушить пожар на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

Отдельные очаги тления травы и деревьев фиксируют на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицького лесничеств.

Источник: IQAir