Повітря у Києві далі залишається забрудненим продуктами горіння.

За даними порталу IQAir, столиця України на 4 місці серед міст з найбільш забрудненим повітрям.

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Міста з найбільш забрудненим повітрям на ранок 21 квітня:

Чіангмай (Таїланд) – 169;

Ель-Кувейт (Кувейт) – 160;

Ханой (В’єтнам) – 156;

Київ (Україна) – 150;

Даха (Бангладеш) – 113.

Нагадаємо, 21 квітня рятувальники продовжують гасити пожежу на території Чорнобильської зони відчуження.

Окремі осередки тління трави та дерев фіксують на території Корогодського, Луб’янського, Паришевского, Дитятковського і Денисовицького лісництв.

Джерело: IQAir