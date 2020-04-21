Повітря у Києві далі залишається забрудненим продуктами горіння.
За даними порталу IQAir, столиця України на 4 місці серед міст з найбільш забрудненим повітрям.
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Міста з найбільш забрудненим повітрям на ранок 21 квітня:
- Чіангмай (Таїланд) – 169;
- Ель-Кувейт (Кувейт) – 160;
- Ханой (В’єтнам) – 156;
- Київ (Україна) – 150;
- Даха (Бангладеш) – 113.
Нагадаємо, 21 квітня рятувальники продовжують гасити пожежу на території Чорнобильської зони відчуження.
Окремі осередки тління трави та дерев фіксують на території Корогодського, Луб’янського, Паришевского, Дитятковського і Денисовицького лісництв.
Джерело: IQAir