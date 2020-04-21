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Факты / Происшествия

Пожар в Чернобыльской зоне: спасателей отправили на локализацию трех очагов

Спасатели продолжают тушить пожар на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

Отдельные очаги тления травы и деревьев фиксируют на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицького лесничеств.

— Основные усилия направлены на локализацию трех очагов возле сел Рассоха, Кривая Гора, Рудьки, Буряковка, где есть тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника, — сообщают в ДСНС.

Читайте: Пожар в Чернобыле развивается очень быстро — ДСНС

Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику 26 артиллерийской бригады ВСУ. Ею уже создано 515 км минерализованных полос.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы.

Напомним, ориентировочная сумма убытков от лесных пожаров в Житомирской области составляет 25 млн грн.

Источник: ГСЧС

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