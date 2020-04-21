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Факти / Надзвичайні події

Пожежа у Чорнобильській зоні: рятувальників відправили на локалізацію трьох вогнищ

Рятувальники продовжують гасити пожежу на території Чорнобильської зони відчуження.

Окремі осередки тління трави та дерев фіксують на території Корогодського, Луб’янського, Паришевского, Дитятковського і Денисовицького лісництв.

– Основні зусилля спрямовані на локалізацію трьох вогнищ у селах Рассоха, Крива Гора, Рудьки, Буряківка, де є тління пеньків, залишків деревини та одного торфовища, – повідомляють у ДСНС.

Читайте: Пожежа в Чорнобилі розвивається дуже швидко – ДСНС

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку 26 артбригади ЗСУ. Нею вже створено 515 км мінералізованих смуг.

Радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми.

Нагадаємо, орієнтовна сума збитків від лісових пожеж в Житомирській області становить 25 млн грн.

Джерело: ДСНС

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