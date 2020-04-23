В Житомирской области сын порубал топором родителей

В Житомирской области в селе Таборов сын зарубил топором своих родителей.

Обоих пострадавших медики забрали в больницу. Мужчина с рассеченной головой умер в реанимации, а 40-летнюю женщину удалось спасти. Однако пока она в тяжелом состоянии.

20-летний парень сначала отказался признаваться в преступлении и даже выбросил топор в колодец. Но, когда приехала полиция, достал его и показал, как рубал собственных родителей.

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Причиной преступления стало то, что парень взял онлайн-кредит. А когда он не смог вернуть деньги, то отдавать их пришлось родителям.

Сейчас ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киевской области сын зарубил мать топором.