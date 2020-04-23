На Житомирщині син порубав сокирою батьків

У Житомирській області у селі Табори син порубав сокирою власних батьків.

Обох постраждалих медики забрали до лікарні. Чоловік з розрубаною головою помер у реанімації, а 40-річну жінку вдалося врятувати. Однак наразі вона у тяжкому стані.

20-річний хлопець спочатку відмовився зізнаватися у злочині і навіть викинув сокиру у колодязь. Але, коли приїхала поліція, дістав її і показав, як рубав власних батьків.

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Причиною злочину стало те, що хлопець взяв онлайн-позику. А коли він не зміг повернути гроші, то віддавати їх довелося батькам.

Наразі йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що на Київщині син зарубав матір сокирою.