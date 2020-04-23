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Факти / Надзвичайні події

На Житомирщині син порубав сокирою батьків

У Житомирській області у селі Табори син порубав сокирою власних батьків.

Обох постраждалих медики забрали до лікарні. Чоловік з розрубаною головою помер у реанімації, а 40-річну жінку вдалося врятувати. Однак наразі вона у тяжкому стані.

20-річний хлопець спочатку відмовився зізнаватися у злочині і навіть викинув сокиру у колодязь. Але, коли приїхала поліція, дістав її і показав, як рубав власних батьків.

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Причиною злочину стало те, що хлопець взяв онлайн-позику. А коли він не зміг повернути гроші, то віддавати їх довелося батькам.

Наразі йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що на Київщині син зарубав матір сокирою.

Фото: Dreamstime

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