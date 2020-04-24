Полиэтиленовые пакеты для подачи кислорода: районная больница тестирует альтернативу ИВЛ

В Борщевский районной больнице Тернополской области, пациентам с коронавирусом кислород подают с помощью полиэтиленовых пакетов.

Об этом рассказал и.о. заведующего отделением анестезиологии Роман Пацкань.

— Это альтернатива искусственной вентиляции легких. Это позволяет сохранять нужную оксигенацию крови — насыщение кислородом крови. Пока нам пришла пробная партия — три пакета. Сейчас мы заказали следующую партию в 10 пакетов, — говорит врач.

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Неинвазивный метод искусственной вентиляции легких методом BUBBLE CPAP разработала Харьковская кафедра анестезиологии последипломного образования.

Борщевская больница одной из первых в Украине применила их для лечения больных коронавирусом.

Себестоимость такого пакета от 50 до 100 грн.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина полностью обеспечена аппаратами ИВЛ, но надо быть готовым к разному развитию событий.

Источник: Борщивская районная больница