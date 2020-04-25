Не встигли переправити 5 дітей: київська клініка продавала немовлят за кордон

Керівники однієї з медичних клінік у Києві брали участь у злочинній схемі, метою якої був продаж новонароджених дітей за кордон.

Група зловмисників шукала в Україні жінок для оформлення фіктивних шлюбів з іноземцями та участі в програмах сурогатного материнства.

– Загальний розмір грошової винагороди, яку отримували учасники угоди, становив близько $50 тис., з яких плата за організацію штучного запліднення становила $15 тис., послуги з фіктивного шлюбу з іноземцями від $1000 – $1500, – повідомили правоохоронці.

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Київські слідчі виявили у Солом’янському районі столиці квартиру, де перебували п’ятеро новонароджених дітей від 2 до 6 тижнів. Поки зловмисники вирішували питання щодо їхнього переміщення через кордон, за дітьми спостерігали дві жінки і чоловік.

Нагадаємо, на Харківщині порушили кримінальну справу через можливі тортури над немовлятами.